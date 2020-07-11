تعهد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، بمحاكمة المسئولين عن كل الانتهاكات السابقة أمام القضاء، وفقا لما أشارت إليه الوثيقة الدستورية.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الحبرقوله، خلال حضوره اليوم السبت، بدء إجراءات محاكمة متهم بقتل أحد شهداء الثورة السودانية، المتهم ضابط رُفعت عنه الحصانة وكُفلت له كل حقوق الدفاع المُقررة للمتهمين في مرحلة ما قبل المحاكمة.
وأكد النائب العام السوداني حرصه على استمرار هذه المحاكمات وفقًا لإجراءات القانون، لافتًا إلى أن استمرارها من شأنه نفي مبدأ الإفلات من العقاب إلى الأبد.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السوداني يتعهد بمحاكمة المسئولين عن انتهاكات الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.