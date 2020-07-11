بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك.
الأردنية "بترا"، اليوم السبت - آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، خلال اللقاء الذي حضره الملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
واستعرض اللواء الركن الحنيطي مع الفريق أول ماكنزي خلال اللقاء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحث في وقت سابق اليوم، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجالين العسكري والأمني، وتناولا التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا في الحرب على الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن وأمريكا يبحثان التعاون العسكري المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.