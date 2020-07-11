كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المجلس العالمي للكنائس يدين قرار تركيا بشأن "آيا صوفيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المجلس العالمي للكنائس الذي يمثل 350 كنيسة مسيحية، في رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أعرب فيها عن حزنه واستياءه إزاء قراره تحويل آيا صوفيا مسجدا.

وكتب يوان ساوكا، الأمين العام بالوكالة لمجلس الكنائس، ومقره جنيف في الرسالة، أن "آيا صوفيا كانت مكانا للانفتاح والتلاقي والوحي للناس من جميع الأمم والديانات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس الجمعة، تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجدا، مشيراً إلى أنّ أول صلاة جمعة ستقام فيها في 24 يوليو الجاري.

ويمثل متحف "آيا صوفيا" -الذي قررت السلطات التركية تحويله إلى مسجد- جزءا من مدينة "إسطنبول التاريخية"، وهي مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي كمتحف.

وأضاف ساوكا أن ما شكلته آيا صوفيا كان دليلا على "تمسك تركيا بالعلمنة" و"رغبتها في ترك نزاعات الماضي خلفها".