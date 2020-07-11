القصر لكبير.. شرطي يشهر سلاحه لتوقيف ثلاثيني تربص وهدد مفتش شرطي أمام منزله

اضطر مفتش شرطة يعمل بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، اليوم السبت، لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك بعدما عرض أمن وسلامة موظفي الشرطة لتهديدات خطيرة بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، كان قد تربص بمفتش شرطة أمام منزله بمدينة القصر الكبير في مناسبتين، مهددا إياه بواسطة سيف، وذلك كرد فعل انتقامي بسبب مشاركة موظف الشرطة المذكور في توقيف المعني بالأمر في قضية سابقة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الشرطة القضائية انتقلت لمكان تواجد المشتبه فيه، وتحديدا بالجماعة القروية “قصر البجير” على بعد ثمانية كيلومترات من مدينة القصر الكبير، حيث أبدى مقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء عبارة عن سيفين من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مفتش شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية، الأمر الذي مكن من ضبط المعني بالأمر، وحجز الأسلحة البيضاء، فضلا عن ضبط سيارة في ملكية المشتبه فيه.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.