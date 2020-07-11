الدوري الإسباني.. برشلونة يواجه بلد الوليد لمواصلة المطاردة

يستضيف فريق بلد الوليد اليوم السبت، النادي الكتالوني في مباراة لا تحمل القسمة علي إثنين، والتي تقام علي ملعب “خوسيه زوريا” ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة، الذي يدخل المبارة برصيده 76 نقطة بالمركز الثاني، الى مواصلة مطاردته للمتصدر ريال مدريد، والحفاظ على فرصته في المنافسة على لقب “الليغا”، بتحقيق النقاط الـ 3.

من جهته يدخل بلد الوليد المباراة برصيد 39 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وكان النادي الملكي، ريال مدريد، أمس الجمعة قد رفع رصيده إلى 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة، بعدما تفوق على نادي ديبورتيفو ألافيس بـ2-0 ليقترب من تحقيق لقب الدوري الإسباني.