بسبب ارتفاع إصابات كورونا بجهة الشمال.. آيت الطالب يجتمع مع الوالي امهيدية ويزور مستشفيات طنجة

التقى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم السبت، بطنجة، والي جهة الشمال محمد امهيدية، لتدارس تطورات الوضع الوبائي في الجهة، على خلفية ظهور بؤر صناعية، وأخرى مهنية سجلت أخيرا بين الأطر الصحية في المستشفى الجهوي محمد الخامس.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ”اليوم 24″ أن أيت الطالب قام بعد اجتماعه مع امهيدية، بزيارة مغلقة لمستشفى محمد السادس، ومستشفى القرطبي، ودوق دي طوفار، المستقبلة للمصابين بفيروس كورونا المستجد في طنجة، للوقوف على مدى التزام المؤسسات الاستشفائية بالتدابير الوقائية للحد من الفيروس التاجي، قبل أن يتوجه إلى مدينة تطوان، إذ من المرتقب أن يقوم بزيارة لمستشفى سانية الرمل أيضا.

وتسببت البؤر الصناعية والمهنية بجهة الشمال في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى 3003 حالة.

وتحتل جهة الشمال بهذه الحصيلة التراكمية، المرتبة الثانية من حيث معدل الاصابة بمرض “كوفيد19” على الصعيد الوطني بعد جهة الدار البيضاء السطات.