برشلونة يفكر في مهاجم جديد من الكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مهاجم لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي، شيرو إيموبيلي، يحظى باهتمام العديد من الفرق الأوروبية الكبرى الراغبة بالحصول على خدماته.

وتراجع أداء اللاعب بصورة ملفتة منذ استئناف النشاط عقب أزمة كورونا، حيث لم يسجل سوى هدفين فقط، لكنه واصل تصدره لقائمة هدافي الكالتشيو برصيد 29 هدفا.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فهناك العديد من الأندية الإنجليزية ترغب في ضم مهاجم لاتسيو، إلى جانب نابولي.

لكن المفاجأة الكبرى تمثلت في برشلونة، والذي يفكر في التعاقد مع إيموبيلي، عقب تراجع فرصه في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

وأوضح التقرير أن برشلونة حدد 40 مليون يورو نظير ضم إيموبيلي، حيث يحظى بدعم كبير داخل الإدارة الكاتالونية، خصوصا أنه المهاجم الأفضل في إيطاليا، وسعره لا يقارن بلاوتارو.