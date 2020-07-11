كونتي مهدد بالإقالة والإنتر يضع بديلا له

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، مهدد بالإقالة من تدريب الفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت"، فإن كونتي قد يلجأ للرحيل عن إنتر ميلان، إذا لم تدعمه إدارة النيراتزوري بشكل قوي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن إنتر ميلان يضع ماسيمليانو أليغري، المدرب السابق لميلان ويوفنتوس، في مقدمة اختياراته لاستبدال كونتي.

وأوضحت أن أليغري حتى الآن لم يتول قيادة أي فريق، منذ إقالته من تدريب يوفنتوس في الموسم الماضي.

وذكرت أن العلاقة القوية بين أليغري وجوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان، منذ أن عملا معًا في يوفنتوس، ستلعب دورًا في حسم الصفقة.