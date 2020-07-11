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شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمي للكنائس يعلن موقفه من قرار أردوغان إزاء "آيا صوفيا" والان مع التفاصيل
السبت 11 يوليه 2020
أعلن المجلس العالمي للكنائس الذي يمثل 350 كنيسة مسيحية موقفه من قرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد .
وقال المجلس أنه أنه بعث برسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت يعبر فيها عن "الحزن والاستياء" إزاء قراره تحويل آيا صوفيا مسجدا.
وكتب يوان ساوكا، الأمين العام بالوكالة لمجلس الكنائس، ومقره جنيف في الرسالة، أن "آيا صوفيا كانت مكانا للانفتاح والتلاقي والوحي للناس من جميع الأمم والديانات".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس الجمعة، تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجدا، مشيراً إلى أنّ أول صلاة جمعة ستقام فيها في 24 يوليو/ تموز الجاري.
ويمثل متحف "آيا صوفيا" -الذي قررت السلطات التركية تحويله إلى مسجد- جزءا من مدينة "إسطنبول التاريخية"، وهي مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي كمتحف.
وأضاف ساوكا أن ما شكلته آيا صوفيا كان دليلا على "تمسك تركيا بالعلمنة" و"رغبتها في ترك نزاعات الماضي خلفها".
وأثار قرار إردوغان تنديدا في اليونان وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وأدانته منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونسكو) التي كانت أدرجت آيا صوفيا على قائمة التراث العالمي.
وأعربت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أودري أزولاي، السبت، عن أسفها الشديد، للقرار الذي اتخذته السلطات التركية من دون إجراء حوار مسبق، بتغيير وضع "آيا صوفيا".
وقد أعلمت أزولاي السفير التركي لدى اليونسكو، مساء الجمعة، بقلقها البالغ حيال هذا الموضوع
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