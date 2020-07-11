- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كتل نيابية تونسية تبحث سحب الثقة من الغنوشي والان مع التفاصيل
السبت 11 يوليه 2020
كشفت قناة العربية الإخبارية، نقلاً عن مصادرها، أن كتلاً نيابية تونسية تبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي .
ويأتي سحب الثقة من الغنوشي نظرا لعلاقة الغنوشى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وسعيه إلى تطبيق مخططات هذه الجماعة.
وقالت عبير موسى، النائبة التونسية، فى تصريحات للعربية، إنه لا سبيل لاستمرار الغنوشي برئاسة البرلمان التونسى، مشددة على يوم الاثنين المقبل يوم فارق في البرلمان التونسى.
وكانت النائبة عبير موسى قد أكدت فى تصريحات سابقة لها، ان حزب النهضة التونسى تم تأسيسه على خلاف القانون التونسى، وطالبت بحله وفق عريضة قانونية قدمتها، مشددة على ضرورة سحب الثقة من الغنوشى
كانت هذه تفاصيل خبر كتل نيابية تونسية تبحث سحب الثقة من الغنوشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.