كتل نيابية تونسية تبحث سحب الثقة من الغنوشي

السبت 11 يوليه 2020

كشفت قناة العربية الإخبارية، نقلاً عن مصادرها، أن كتلاً نيابية تونسية تبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي .



ويأتي سحب الثقة من الغنوشي نظرا لعلاقة الغنوشى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وسعيه إلى تطبيق مخططات هذه الجماعة.

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وقالت عبير موسى، النائبة التونسية، فى تصريحات للعربية، إنه لا سبيل لاستمرار الغنوشي برئاسة البرلمان التونسى، مشددة على يوم الاثنين المقبل يوم فارق في البرلمان التونسى.

وكانت النائبة عبير موسى قد أكدت فى تصريحات سابقة لها، ان حزب النهضة التونسى تم تأسيسه على خلاف القانون التونسى، وطالبت بحله وفق عريضة قانونية قدمتها، مشددة على ضرورة سحب الثقة من الغنوشى