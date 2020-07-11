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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: حكومة الإمارات الأسرع استجابة للمتغيرات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،أن حكومة الإمارات كانت الأسرع استجابة للمتغيرات العالمية الجديدة مشيراً إلى ان الأفضلية للأسرع في فهم المتغيرات واتخاذ القرارات. وتغيير الأولويات.
وقال على حسابه في "تويتر" حضرت اليوم أداء القسم للوزراء الجدد في حكومة الإمارات.. مرحلة جديدة في حكومة الإمارات.. وفريق عمل نراهن عليه للعبور نحو خمسين عاماً جديدة في تاريخ دولتنا .
وأضاف "بدعم أخي محمد بن زايد حفظه الله حكومة الإمارات كانت الأسرع استجابة للمتغيرات العالمية الجديدة ... نحن في عالم الأفضلية فيه للأسرع في فهم المتغيرات .. واتخاذ القرارات .. وتغيير الأولويات.."
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