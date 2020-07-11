استعدادا لفتح المساجد.. إجراء “فحص كورونا” لـ1000 من الأئمة والقيمين الدينيين بطنجة- فيديو

فيديو: يونس ميموني

انطلقت صباح اليوم السبت، عملية فحص الأئمة والمؤذنين وباقي القيمين الدينيين في مدينة طنجة، وذلك استعدادا للشروع في فتح المساجد، المرتقب ظهر يوم الأربعاء المقبل.

محمد سعيد الحراق، المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد في تصريح “لليوم 24” أن العملية تأتي في إطار ضمان الشروط الإحترازية لفتح المساجد، وما قررته السلطات الصحية في هذا الباب.

وأكد الحراق أن عمليات الفحص والإختبار، التي ستمتد إلى غاية يوم الإثنين، ستهم جميع القيمين الدينيين، من أئمة ومؤذنين، وكل من يقوم بأي وظيفة داخل المسجد، من المراقبة والإرشاد والنظافة وغيرها.

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العملية التي تم احتضنها المركز الثقافي للشؤون الإسلايمة بطنجة ستهم نحو 1000 شخص، وفق ما أكدت أحلام بوكطاية الممرضة متعددة التخصصات بمستشفى محمد الخامس بطنجة، والمشاركة بالعملية.