تقرير: المغرب الخامس في استقبال الإستثمارات الأجنبية وحجمها يتراجع بـ33٪؜

كشفت المؤسسة العربية لضمان الإستثمارات وائتمان الصادرات، عن تقريرها السنوي حول مناخ الإستثمار 2020 في المنطقة، والذي أظهر تراجعا كبيرا في حجم المبالغ الواردة على المنطقة.

التقرير، أظهر أن مشاريع الإسثمار الأجنبي المباشر الواردة على المنطقة العربية انخفضت بنسبة 27 بالمائة، لتبقى في حدود 60.21 مليار دولار.

المغرب: تراجع في حجم الإستثمارات المتدفقة

ويشير التقرير، إلى أن المغرب سجل تراجعا في تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي انخفضت من 3.55 مليار دولار في 2018، إلى 1.59 مليار دولار في 2019، بنسبة تراجع تزيد عن 55 بالمائة.

وبذلك احتل المغرب الرتبة السادسة وراء كل من الإمارت التي ارتفع حجم الإستثمارات المتدفقة عليها إلى 13.7 مليار دولار، تليها مصر والتي حققت 9.01 مليار دولار، ثم السعودية وسلطنة عمان بـ4.5 مليار و3.12 مليار دولار.

المملكة تحقق ثاني أفضل نسبة نمو

كما يشير التقرير إلى أنه ومن بين أكقبر وجهات عربية مستقبلة للإستثمار الأجنبي المباشر، فإن دولتين فقط حققتا نموا بنسبة تزيد عن 3 بالمائة خلال 2019، وهما مصر التي حققت 5.5 بالمائة، والمغرب بنسبة 3.2 بالمائة. فيما حققت باقي الدول العربية نسب نمو تحت 3 بالمائة.

أما من حيث العدد، فقد استقبل المغرب 111 من مشاريع الإستثمار الأجنبي المتدفق على المنطقة العربية سنة 2019 والتي بلغ عددها 1092 مشروعا، استأثرت الإمارات ب445 منها، تليها مصر بـ140 مشروعا، ثم السعودية ب134 مشروعا، ثم المغرب، وبعده عمان، 61 مشروعا فيما لم تتلق تونس إلا 31 مشروعا، تليها البحرين ب29 مشروعا ثم قطر ب26 مشروعا.

ممارسة الأعمال: المغرب ثالثا

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من جهة أخرى، وفي تصنيفه للإقتصادات العربية حسب سهولة ممارسة الأعمال برسم سنة 2020، أشار التقرير إلى تصدر الإمارات لهذه القائمة،بحصولها على 80.9 من أصل 100 نقطة، تليها البحرين ب76 نقطة، ثم المغرب 73.4 نقطة، ثم السعودية ب71.6 نطقة.

التأثير المرتقب لجائحة كوفيد 19 على الإستثمار الأجنبي

كما توقع التقرير أن تأثر جائحة كوفيد 19 بشكل هائل على الإستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الدول العربية، حيث توقع بالنسبة للمغرب تسجيل انخفاض بنسبة تتراوح بين 14.8 و34.9 بالمائة

الدول المستثمرة في المنطقة العربية

احتلت الإمارات الترتيب الأول بين أكبر 65 دولة مستثمرة في المنطقة العربية العام الماضي،بحجم استثمارات بلغت 8.683 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على المنطقة العربية البالغ حجمها 60.2 مليار دولار.

وكشف التقرير أن عشر دول رئيسية في العالم استحوذت على 74.2% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية العام الماضي، تصدرتها الإمارات بحصة 14.4%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 8.43 مليارات دولار وبحصة 14%، ثم السعودية باستثمارات 6.71 مليارات دولار بحصة 11.2%، ثم الصين باستثمارات 4.91 مليارات دولار بحصة 8.2%.