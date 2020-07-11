كورونا في الضفة: وفاة امرأة من حلحول ترفع حصيلة اليوم إلى 5

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت امرأة (53 عاما) من بلدة حلحول في محافظة الخليل، من جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم، السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أنه حصيلة الوفيات التي سُجلت اليوم في الضفة الغربية المحتلة بلغت خمس حالات، بينها أربع حالات في محافظة الخليل وواحدة في محافظة بيت لحم، فيما ارتفعت حصيلة الكلية للوفيات إلى 35.

في المقابل، أكدت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بـ"كوفيد 19" في القطاع، وأوضحت أنه "تم إجراء 61 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتبين أنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة".

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وأشارت إلى أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 13130 عينة، منها 13058 عينة سالبة، و72 عينة موجبة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت في بيان أن أعلى عدد في الإصابات تم تسجيلها في محافظة الخليل، حيث وصلت إلى 328 إصابة يومية.

وبحسب الوزارة وصل إجمالي الإصابات إلى 6688، بينها 35 وفاة، و829 حالة شفاء.