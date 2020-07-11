تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غدا

السبت 11 يوليه 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا نهارا مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.

ويحدث المد الأول عند الساعة 18:44 والمد الثاني عند 05:27 والجزر الأول عند الساعة 11:34 والجزر الثاني عند الساعة 00:06 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.

ويحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الاول عند الساعة 21:44 والجزر الثاني عند الساعة 08:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 31 80 25

دبي 44 33 70 20

الشارقة 44 31 75 20

عجمان 42 32 80 25

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أم القيوين 43 32 75 25

رأس الخيمة 42 31 80 20

الفجيرة 40 33 80 25

العين 47 33 60 15

ليوا 49 27 80 10

الرويس 44 29 85 35

السلع 46 30 80 30

دلما 42 31 85 35

طنب الكبرى 41 32 85 40

طنب الصغرى 41 32 80 40

أبو موسى 41 32 80 40