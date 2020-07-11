فضائح جديدة لمرتزقة تركيا في ليبيا

السبت 11 يوليه 2020

توالت فضائح المرتزقة السوريين الذين تأتي بهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق ضد الجيش الليبي، وبين الفينة والأخرى تنكشف واحدة.



فقط أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واحداً من المرتزقة الموالية لأنقرة يؤكد أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ حوالي 4 أشهر.

كما اتهم العنصر الجهات التي جلبتهم بسرقة أموال "السلفة" التي يحصلون عليها.

يذكر أن تركيا ما زالت مستمرة في سياستها القائمة على تأجيج نار الحرب في البلاد، وآخر هذه الفصول نقلها طائرة تركية غادرت مدينة غازي عنتاب، الخميس، تحمل عشرات من المرتزقة إلى ليبيا.

وذكرت المعلومات، أن 120 عنصراً من المرتزقة قد غادروا على متن الطائرة المذكورة.

ومنذ تدخل تركيا في ليبيا خاصة بعد مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والبحري التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق وأنقرة، قامت أنقرة بإرسال آلاف المرتزقة من السوريين للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق هناك.

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وفي جديد الأمر، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، عودة دفعة جديدة من مرتزقة أنقرة إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا بعد انتهاء عقودهم، بينما قامت تركيا بإرسال دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا للمشاركة بالعمليات العسكرية.

جندت آلافاً

ووفقاً لإحصائيات المرصد، ارتفعت أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 15800 مرتزق من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5600 إلى سوريا، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

إلى ذلك جرى توثيق مقتل المزيد من مرتزقة أنقرة من حملة الجنسية السورية خلال المعارك الدائرة على الأراضي الليبية.

وبحسب إحصائيات المرصد، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا نحو 470، بينهم 33 طفلا دون سن الـ18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل