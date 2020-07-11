شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. تدمير مقر قيادة لتنظيم "داعش" وحرق 6 أوكار والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن تدمير مقر قيادة تابع لتنظيم " داعش" الإرهابي وحرق ستة أوكار إرهابية في اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعملية "أبطال العراق" الأمنية التي شرعت قوات أمنية عراقية مشتركة بتنفيذها فجر اليوم.
وأفادت الخلية في بيان صحفي أن القوات الأمنية المشتركة تمكنت خلال المرحلة الرابعة من العملية المذكورة من تدمير مقر قيادة وستة أوكار وأربع دراجات نارية وعدد مماثل من العبوات الناسفة، جميعها تابعة لداعش.
وفي محافظة نينوى بشمال العراق ألقت القوات الأمنية اليوم القبض على 11 متهما بالإرهاب وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.
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