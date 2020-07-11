شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ليبيا تسجل 47 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أُعلن في ليبيا اليوم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد -19 " . واوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تسلّم 629 عينة موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس بعدد بلغ 474 عينة، ومختبر فرع المركز في سبها بعدد بلغ 68 عينة، ومختبر فرع المركز في مصراتة بعدد بلغ 8 عينات، ومختبر المركز المرجعي في زليتن بعدد بلغ 79 عينة. وكشف المركز الوطني في بيانه أن النتائج كانت كالآتي: 582 عينة سالبة، و47 عينة موجبة مفصلة بين 25 حالة جديدة، و22 حالة لمخالطين ، موضحاً أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل 33 حالة شفاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا ليبيا تسجل 47 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.