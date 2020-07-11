شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في إسبانيا لاستبعاد مصابي كورونا من المشاركة بالانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
تسبب قرار السلطات الإسبانية باستبعاد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا (كوفيد19-) من المشاركة في الانتخابات المحلية في إقليم الباسك وجاليسيا غدا الأحد في غضب واسع النطاق، فيما وصفت وسائل الإعلام والخبراء الخطوة بأنها غير دستورية.
يؤثر القرار على نحو 500 شخص جرى إخطارهم بخطاب من السلطات بعد انقضاء المهلة النهائية للتصويت البريدي.
ولا يشمل القرار هؤلاء المصابين بفيروس كورونا الموجودين في الحجر الصحي فحسب، ولكن أيضا هؤلاء المسجلين على أنهم مصابون ولكن بدون أعراض، وكذلك هؤلاء الذين لديهم أعراض كوفيد19- وخضعوا لاختبار "بي سي أر" وينتظرون النتائج.
وصف أندريس بيتانكور، أستاذ القانون الإداري في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة، القرار بأنه " رهيب " في حوار مع صحيفة "ألموندو".
وقال بيتانكور إن الأشخاص المرضى يمكن وضعهم في الحجر الصحي ولكن يجب ضمان حقهم في التصويت حتى إذا لم يكونوا قد اختاروا في السابق التصويت عبر البريد.
كانت هذه تفاصيل خبر غضب في إسبانيا لاستبعاد مصابي كورونا من المشاركة بالانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.