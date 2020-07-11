شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر رعاياها بالصين من خطر الاعتقال التعسفي والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في الصين اليوم السبت من تزايد خطر التعرض لتنفيذ تعسفي للقانون هناك بما يشمل الاعتقال والمنع من مغادرة البلاد. وقالت الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني للأمريكيين في الصين "قد يتعرض مواطنون أمريكيون للاعتقال دون إمكانية الوصول لخدمات قنصلية أمريكية أو معلومات عن الجرم المفترض". وأضافت أن رعاياها قد يواجهون "عمليات استجواب واحتجاز مطولة" لأسباب تتعلق "بالأمن القومي". وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية "قد يعتقل أفراد أمن أو يرحلون مواطنين أمريكيين بسبب تبادل رسائل إلكترونية خاصة تتضمن انتقادات للحكومة الصينية". ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب التعقيب.

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