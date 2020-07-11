وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده إصابة عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عبد الحسين الموسوي بفيروس كورونا ". واضافت، "هنا تَوَد لجنة الصحة والبيئة نفي هذا الخبر جملةً وتفصيلا، وتشير الى ان النائب يمارس لغاية اليوم متابعاته مع زملائه في اللجنة بمهامهم في متابعة تطورات انتشار الوباء وآليات مواجهته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة النيابية تنفي اصابة احد اعضائها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.