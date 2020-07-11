البيت الأبيض يوضح تصريحات ترامب بشأن المهاجرين 'الحالمين'

وأكد المتحدث جاد دير في بيان: "هذا لا يتضمن عفوا بعد أن قال ترامب في مقابلة تلفزيونية إن الأمر الذي يعتزم إصداره سيشمل سبيلا للحصول على الجنسية لمثل هؤلاء المهاجرين المعروفين بالحالمين".

وأضاف البيان: "الأمر التنفيذي الذي سيصدره ترامب سيؤسس لنظام هجرة بناء على الجدارة والاستحقاق وإن ترامب سيعمل مع الكونغرس للتوصل لحل تشريعي قد يشمل الجنسية مع قواعد تأمين قوية للحدود وإصلاحات دائمة قائمة على الاستحقاق لكن لن يتضمن عفوا".



وكان ترامب قد صرح في مقابلة مع شبكة "تيليموندو" التلفزيونية الناطقة بالإسبانية مؤخرا بأن الأمر التنفيذي الذي سيصدره سيتطرق إلى برنامج يوفر الحماية من الترحيل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا للبلاد وهم أطفال.

وأضاف ترامب: "سأصدر أمرا تنفيذيا مهما... وسيكون (هذا البرنامج) جزءا منه... سيكون لدينا طريق للجنسية".