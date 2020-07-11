نادي الكاظمية يؤهل ملعبه الكروي وقاعته المغلقة بجهود ذاتية

رياضة 2020-07-11 | 16:56 766 مشاهدة أعلن نادي الكاظمية الرياضي، عن تأهيل ملعبه الكروي وقاعته المغلقة.



وأضافت أن "ادارة النادي تعلن عن الشروع بأعمال تأهيل القاعة الرياضية المغلقة متعددة الأغراض وجعلها ضمن المواصفات الدولية واحتضان الانشطة الرياضية في فعاليات السلة والطائرة واليد وخماسي الكرة". وذكرت الهيئة في بيان أن "الهيئة الادارية لنادي الكاظمية الرياضية بإعادة تأهيل ملعب فريقها الكروي الذي يشارك في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم و العمل على جعله مطابقاً للمواصفات الدولية من ناحية المساحة المعتمدة دولياً و زراعته بالثيل الطبيعي من مناشيء دولية فضلاً عن انجاز الملحقات الادارية و الخدمية للملعب".وأضافت أن "ادارة النادي تعلن عن الشروع بأعمال تأهيل القاعة الرياضية المغلقة متعددة الأغراض وجعلها ضمن المواصفات الدولية واحتضان الانشطة الرياضية في فعاليات السلة والطائرة واليد وخماسي الكرة". وتابعت أن "هذه الاعمال تأتي بجهود ذاتية من ادارة النادي متمثلة برئيس النادي سعد عبادي الذي تكفل بجميع نفقات اعمار وتأهيل المرافق الرياضية والخدمية لنادي الكاظمية الرياضي تقديرا وتثمينا لهذه المدينة المقدسة وشبابها الرياضي الغيور".



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