نادي الكاظمية يؤهل ملعبه الكروي وقاعته المغلقة بجهود ذاتية

2020-07-11 | 16:56
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أعلن نادي الكاظمية الرياضي، عن تأهيل ملعبه الكروي وقاعته المغلقة.
وأضافت أن "ادارة النادي تعلن عن الشروع بأعمال تأهيل القاعة الرياضية المغلقة متعددة الأغراض وجعلها ضمن المواصفات الدولية واحتضان الانشطة الرياضية في فعاليات السلة والطائرة واليد وخماسي الكرة".
وتابعت أن "هذه الاعمال تأتي بجهود ذاتية من ادارة النادي متمثلة برئيس النادي سعد عبادي الذي تكفل بجميع نفقات اعمار وتأهيل المرافق الرياضية والخدمية لنادي الكاظمية الرياضي تقديرا وتثمينا لهذه المدينة المقدسة وشبابها الرياضي الغيور".
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