التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في الرصافة اليوم

الرصد المناطقي 34 حالة بواقع 2 حالة في كل من الكفاءات والعبيدي وحي اكد وحي الرحمة والشماعية والبتول والسياحي و6 حالات في حي السفير و14 في حي العماري 263 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 159 حالة ضمن محلات 555, 556, 534, 530, 557, 542, 529, 516, 551, 527, 541, 530, 521, 518, 539, 561, 564, 547, 519, 511, 571, 540, 544, 513, قطاعات 15, 61, 78, 47, 43, 44, 10, 7, 55, 23, 1, الجوادر

• المعامل حالة واحدة الباوية

• الكفاح حالة واحدة محلة 127

• الكسرة 3 حالات محلة 302

• حي حطين حالة واحدة

• شارع المغرب 3 حالات محلة 302و306

• بغداد الجديدة 6 حالات محلة 706

• الكرخ الكاظمية حالة واحدة

• الشعب 17 حالة محلات 343, 327, 341, حي اور, 357, الديوان, حي التجار, حي سومر

• الحسينية 5 حالات محلات 219, 216, 217

• السريدات حالة واحدة

• حي الرحمة حالة واحدة محلة 775

• الامين 15 حالة محلات 737, 731, 720

• الكرخ السيدية حالتان

• الكرخ الكرامة حالتان

• الزعفرانية 14 حالة محلات 957, 958, 961, 979, الزراعي

• الكرخ الدورة حالة واحدة محلة 836

• الاعظمية 4 حالات محلة 314و310

• ساحة الاندلس حالة واحدة

• زيونة حالة واحدة

• ام الكبر والغزلان حالتان

• سبع قصور حالتان الزراعي

• جسر ديالى حالة واحدة محلة 103

• الراشدية حالتان

• الرشاد حالة واحدة

• الحميدية حالة واحدة

• معسكر الرشيد حالة واحدة

• البلديات 14 حالة محلات 748, 732, 746, 745, 742, 727, 738, الزراعي • المعامل حالة واحدة الباوية• الكفاح حالة واحدة محلة 127• الكسرة 3 حالات محلة 302• حي حطين حالة واحدة• شارع المغرب 3 حالات محلة 302و306• بغداد الجديدة 6 حالات محلة 706• الكرخ الكاظمية حالة واحدة• الشعب 17 حالة محلات 343, 327, 341, حي اور, 357, الديوان, حي التجار, حي سومر• الحسينية 5 حالات محلات 219, 216, 217• السريدات حالة واحدة• حي الرحمة حالة واحدة محلة 775• الامين 15 حالة محلات 737, 731, 720• الكرخ السيدية حالتان• الكرخ الكرامة حالتان• الزعفرانية 14 حالة محلات 957, 958, 961, 979, الزراعي• الكرخ الدورة حالة واحدة محلة 836• الاعظمية 4 حالات محلة 314و310• ساحة الاندلس حالة واحدة• زيونة حالة واحدة• ام الكبر والغزلان حالتان• سبع قصور حالتان الزراعي• جسر ديالى حالة واحدة محلة 103• الراشدية حالتان• الرشاد حالة واحدة• الحميدية حالة واحدة• معسكر الرشيد حالة واحدة• البلديات 14 حالة محلات 748, 732, 746, 745, 742, 727, 738, الزراعي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في الرصافة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.