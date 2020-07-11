نورويتش أول الهابطين لدوري المظاليم الانجليزي

2020-07-11 | 16:41
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سقط نادي نورويتش سيتي في هزيمة مُذلة على أرضه ملعب "كارو رود" برباعية نظيفة أمام وست هام في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
فشل نورويتش في البقاء بالدوري الإنجليزي بعد عام واحد فقط من الصعود من الدرجة الأولى تحت قيادة المدرب، دانيل فاركي، حيث احتل الفريق المركز العشرين والأخير برصيد 21 نقطة من إجمالي 35 جولة خاصها بالبطولة المحلية.
سجل أهداف وست هام الأربعة في المباراة لاعب واحد فقط وهو لاعب وسط الفريق الأول، ميشيل أنطونيو، في الدقائق 11، 45، 54 و74 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، يهبط نورويتش سيتي إلى الدرجة الأولى مرة أخرى بينما يرتفع رصيد وست هام إلى النقطة 34 تحت قيادة المدرب، ديفيد مويس، بالمركز السادس عشر.
سجل أهداف وست هام الأربعة في المباراة لاعب واحد فقط وهو لاعب وسط الفريق الأول، ميشيل أنطونيو، في الدقائق 11، 45، 54 و74 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، يهبط نورويتش سيتي إلى الدرجة الأولى مرة أخرى بينما يرتفع رصيد وست هام إلى النقطة 34 تحت قيادة المدرب، ديفيد مويس، بالمركز السادس عشر.
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