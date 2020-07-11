بالصور.. اخماد حريق في جرف النداف

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اخماد حريق في مخزن للرولات الورقية في جرف النداف جنوب شرقي بغداد.



وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "10 فرق اطفاء تابعة الى الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن جملون تقدر مساحته بـ 2000 متر متخذ لخزن رولات من ورق الطباعة في منطقة جرف النداف قرب معمل الفلين في جانب بغداد الرصافة".

وأضاف البيان أنه "تم احاطة النيران من أربع جهات ثم اخمدت النيران وابعد رجال الإطفاء خطرها عما يجاورها من مخازن وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية داخل المخازن"، موضحاً أن "الاهمال بشروط السلامة والخزن الامن داخل المخازن هو ما اشعل الحريق بادئ الامر".