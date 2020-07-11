أعلن عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، السبت، أن المفوضية أشرت تردي الوضع الصحي في محافظة ذي قار نتيجة ضعف وانعدام البنى التحتية للخدمات الصحية في المدينة وقلة الدعم الحكومي لمستشفيات المحافظة.





وأشار عضو مجلس المفوضية إلى أن "تخبط الجهات المعنية في المحافظة باختيار مكان للحجر الصحي للمصابين بفيروس وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المفوضية تابعت عن كثب من خلال فرقها الرصدية التي وثقت شحة المستلزمات الطبية وعدم توفر مسحة العينة (pcr)، ونفاد الأدوات الخاصة بالفحص وعدم تجهيز الملاكات الصحية والطبية بمستلزمات الوقاية، فضلاً عن التوقف المستمر لمنظومة الأوكسجين في مستشفى الحسين التعليمي على الرغم من وجود التبرعات من قبل بعض الجهات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلا أن العجز لا زال موجوداً مع زيادة أعداد المصابين".وأشار عضو مجلس المفوضية إلى أن "تخبط الجهات المعنية في المحافظة باختيار مكان للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا وعدم الاستفادة من الخبرات الطبية والإدارية ممن عملوا سابقا بالقطاع الصحي وعدم التهيؤ لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات بالفيروس مع قلة التزام البعض من الأهالي بتعليمات الوقاية ينذر بحصول كارثة صحية بالمدينة". وطالب البياتي، وزارة الصحة بـ "تكثيف جهودها لدعم المؤسسات الصحية في ذي قار وتوفير كميات الأوكسجين للمصابين بفيروس كورونا"، داعياً المواطنين وأهالي المدينة إلى "الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية لتجنب الإصابة بالوباء".



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كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمفوضية حقوق الإنسان: أشرّنا تردي الواقع الصحي في ذي قار والوضع ينذر بكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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