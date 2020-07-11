مقتل 3 من داعش بعملية أمنية شمال شرقي العراق

الخليج 365السبت 2020/7/11 06:35 م بتوقيت أبوظبي
قتل 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في عملية عسكرية اليوم السبت، بمشاركة طيران التحالف، بمناطق متفرقة من محافظة ديالى شمال شرقي العراق.
وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، إن العملية الأمنية التي انطلقت في محافظة ديالى، أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين في محور الحشد الشعبي، وتدمير 6 أوكار وتفجير عبوتين ناسفتين وتفجير ١٦ قذيفة هاون.
ووفق البيان، تمكنت فرقة الرد السريع ضمن محورها من تفجير عبوة ناسفة، وتدمير 5 أوكار وإلقاء القبض على مشتبه به كان بحوزته بندقية نوع كلاشينكوف، كما تمكنت القوات في محور قيادة القوات البرية من تدمير 3 أوكار وضبط 3 دراجات.
وأشرف رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على عملية ملاحقة فلول داعش على الشريط الحدودي مع إيران والمناطق القريبة من إقليم كردستان، بمشاركة واسعة للقوات الأمنية والعسكرية، وباسناد من طيران قوات التحالف الدولي.
وكان الفريق الركن، عبد الأمير كامل الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، أعلن في وقت سابق انطلاق العملية، فجر اليوم السبت، تحت مسمى "أبطال العراق- المرحلة الرابعة".
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