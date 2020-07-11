مقتل مدنيين واحتجاز رهائن في هجمات لطالبان بـ3 أقاليم أفغانية

قتل مدنيون واحتجز آخرون كرهائن، اليوم السبت، في هجمات متفرقة لحركة طالبان بـ3 أقاليم أفغانية، بحسب مسؤولين.



وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي في قندهار، باهر أحمدي، إن مسلحين اقتحموا منزل قائد شرطة محلي سابق في الإقليم الواقع جنوبي أفغانستان، وقتلوا والده واثنين من أقربائه.

وفي إقليم باكتيا جنوبي البلاد أيضاً، احتجزت حركة طالبان 8 أشخاص كرهائن في محاولة لممارسة ضغط على السكان المحليين، حتى يقطع أقرباؤهم العلاقات مع الحكومة، طبقا لما ذكره عضو مجلس الإقليم، جانات خان سامكاناي.

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وأصيب مدنيان أيضا في هجوم بقذائف هاون شنته حركة طالبان في إقليم ننكارهار، طبقا لمتحدث إقليمي.

وكتب متحدث باسم مجلس الأمن الأفغاني، جاويد فيصل، في تغريدة له على موقع "تويتر"، أنه خلال أعمال عنف، قتلت حركة طالبان 23 مدنيا في الأسبوع الماضي وأصابت 45 آخرين.

وكان مئات من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومدنيون قتلوا في الأسابيع الأخيرة، فيما تواصل طالبان هجماتها على القوات الحكومية.

وحذرت الحكومة الأفغانية من أن ارتفاع أعمال العنف ربما يعرض عملية السلام مع حركة طالبان لمخاطر.