الإمارات: 679 حالة شفاء و58 ألف فحص كورونا المزيد

أعلنت الإمارات، السبت، عن إجراء أكثر من 58 ألف فحص جديد للكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين مختلف فئات المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 403 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، أكدت أن جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 54,453 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 331 حالة.

وكشفت الوزارة الإماراتية عن شفاء 679 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 44,648 ألف حالة.

