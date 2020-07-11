سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11 يوليو 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري خلال تعاملات محدودة اليوم السبت، لدى شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.



وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع، فيما هيمن سعر 15.95 للشراء و16.05 جنيه للبيع في معظم البنوك.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة بمصر، الخميس الماضي، عن تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر مايو/أيار السابق عليه ليبلغ 107.5 نقطة.

وأشار إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6% الشهر الماضي مقارنة بشهر يونيو/حزيران من العام الماضي، والذي بلغ فيه 8.9%.

وأوضح، في بيانه الشهري لأسعار المستهلكين، أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 1.6% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 101.6 نقطة، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنحو 0.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

أقل سعر للدولار

سجل المصرف العربي الدولي أقل سعر للدولار في سوق الصرف المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 15.93 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول بمصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند مستوى 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

فيما استقر سعر صرف اليورو، ليسجل 18.08 جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك المركزي المصري.

واستقر أيضا الجنيه الإسترليني، ليظهر على شاشات التداول في البنك المركزي المصري عند مستوى 20.16 جنيه للشراء، و20.28 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم بواقع قرش واحد ليستقر عند 4.16 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التعاملات بالبنك الأهلي المصري.

واستقر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.32 للشراء و4.37 جنيه للبيع.

وواصل الدينار الكويتي تراجعه أمام الجنيه، ليسجل 49.43 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.