روسيا تسجل 188 حالة وفاة و6611 إصابة جديدة بـ" كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا الإتحادية تسجيل 188 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 174 وفاة أمس و رصد 6611 إصابة جديدة مقابل 6635 إصابة أمس لتصبح الحصيلة الإجمالية للوفيات 11205 حالات و الإصابات 720 ألفا و547 إصابة منها 211896 حالة نشطة ما يمثل انخفاضا بـ1955 حالة منذ يوم أمس.

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و قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن 8378 مريضا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 497446 شخصا اضافة إلى أجراء 22.7 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا فيما شهد اليوم الأخير أجراء 320 ألف فحص طبي.

و تتصدر العاصمة موسكو قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررا بالفيروس التاجي بـ228678 إصابة مؤكدة منها 4116 حالة وفاة و تعود إليها 29 من الوفيات الجديدة و678 من الإصابات الجديدة بالفيروس أيضا.