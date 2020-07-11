«الجيش المصرى يحمى ولا يهدد».. المتحدث العسكري يعرض مشاهد لأول مرة من مناورة «حسم 2020»

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد تامر الرفاعي، مقطع فيديو يظهر مشاهد تعرض للمرة الأولى من مناورة "حسم 2020"، التي يجريها الجيش المصري عند الحدود الغربية.

وحمل مقطع الفيديو عنوان: "الجيش المصري يحمي ولا يهدد".

وبدأ الفيديو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تحدث فيها مع العسكريين مطالباً منهم الاستعداد التام لتنفيذ أي مهمة داخل الأراضي المصرية وخارجها، إذا تطلب الأمر.

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وأضاف السيسي: "من يعتقد أنه بإمكانه تجاوز خط سرت الجفرة فإن ذلك خط أحمر بالنسبة لنا".

وأشار الفيديو إلى أن القوات المصرية البحرية والجوية والقوات الخاصة نفذت مناورة "حسم 2020" على الحدود البحرية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تخللتها تمرينات على ضربات جوية مكثفة وإنزال مظلي، وإغارة للقوات الخاصة على أهداف على الشاطئ.

واختتمت المناورة بإطلاق عدد من الصواريخ من طراز "هاربون" من عدد من المدمرات والغواصات.

ووفقاً للفيديو، فإن هذه المناورة في الاتجاه الاستراتيجي الغربي تأتي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.