بزيادة 3 آلاف جنيه عن 2020.. غبور يقدم شيري تيجو7 موديل 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن صبري:

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر، عن طرح موديل 2021 من شيري "Tiggo7" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، فإن السيارة الجديدة ستتوفر بفئتين من التجهيزات، وذلك بأسعار تبدأ من 273 ألف جنيه وتصل إلى 297 ألف جنيه.

كانت شيري أعلنت في مطلع يونيو الماضي عن انضمام تيجو 7 إلى قائمة السيارات التي يتم تجميعها محليًا بالتعاون مع مجموعة أبو الفتوح أوتوموتيف، إذ بدأ تجميع موديل 2020 وتقديمه بفئتين بسعر 269,900 جنيه للفئة الأولى و295.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تقدم شيري تيجو7 الجديدة بتصميم عصري يجمع بين المصابيح الهالوجين الأمامية ونظام إضاءة نهارية LED، مع إمكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض مستوى إضاءة المصابيح الأمامية.

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وتعتمد تيجو 7 على منظومة دفع مكونة من محرك توربيني سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة DCT من ٦ نقلات، بقوة ١٤٥ حصان، وعزم أقصى ٢١٠ نيوتن متر.

تأتي مقصورة السيارة معززة بشاشة ترفيهية HD مقاس 9 بوصة، وتتيح ربط الهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث وتطبيقات Apple Carplay وAndroid Auto، وصولًا إلى مكيف الهواء بفتحات في المقاعد الخلفية لسهولة وصول هواء التكييف للركاب في المقاعد الخلفية.

تمتلك السيارة Tiggo7 الجديدة المجمعة محليًا العديد من عوامل الأمان والسلامة، حيث تشتمل على نظام منع إدارة المحرك، فضلا عن وسائد هوائية أمامية وجانبية، ومكابح مضادة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، وبرنامج الاتزان الإلكتروني ESP.

كما يتوفر بالسيارة برامج للتوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC، وفرامل يد كهربائية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ، مع جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة.​