"القوى العاملة": وصول 4 رحلات تقل 625 عاملًا مصريًّا عالقًا بالكويت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا عاجلًا، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًّا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.

وكشف التقرير، حسب بيان اليوم، عن أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 18 رحلة طيران تحمل على متنها 3530 راكبًا إلى مطارات 8 دول: مصر والإمارات ولبنان والهند ونيبال، وباكستان وبنجلاديش وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 4 رحلات تقل 625 عاملًا مصريًّا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الأربع سوف تصل إلى مطاري القاهرة وسوهاج، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 4 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعًا 425 عاملًا.

وتأتي الرحلات كالتالي:

- الرحلة الأولى، ستقلع من الكويت الساعة 14:15 على الكويتية رحلة رقم 541؛ وعلى متنها 190 عاملًا، وتصل مطار القاهرة.

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- الرحلة الثانية، على الجزيرة، رحلة رقم 1733، وتغادر الكويت 17.05؛ وعلى متنها 145 عاملًا، وتصل إلى مطار القاهرة.

- الرحلة الثالثة، رقم 210، على العربية- مصر، قيام من الكويت 18.45؛ وعلى متنها 145 عاملًا، وصول القاهرة.

- الرحلة الرابعة، على الجزيرة رقم 1713، قيام من الكويت 20:05؛ وعلى متنها 145 عاملًا تصل إلى مطار سوهاج، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.