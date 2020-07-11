السعودية تسجل 30 حالة وفاة و2994 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2181 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 2994 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 229 ألفا و480 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 2370 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 165 ألفا و396 شخصا.
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