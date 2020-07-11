قالت إن الوضع "ليس تحت السيطرة"، منظمة الصحة العالميّة تشكّل لجنة مستقلة لمراجعة تسييرها لأزمة "كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة مرض كوفيد-19 وكذلك استجابة الحكومات لها، لكنها حذرت من أن وضع الوباء "ليس تحت السيطرة".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194 إن هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.

وأضاف تيدروس :"هذا وقت مراجعة النفس"، مشيرا إلى أن أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في ماي بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة.

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وكان إحصاء لوكالة رويترز أفاد بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم تجاوزت 12 مليونا يوم الأربعاء.

وتعرضت منظمة الصحة لانتقادات حادة منذ بدء الأزمة الصحية في أواخر 2019 أخدت عليها بصورة خاصة تأخرها في التوصية بوضع الكمامات. واتهمتها الولايات المتحدة بالتساهل حيال الصين، البؤرة الأولى للفيروس، وبالتأخر في إعلان حال طوارئ صحية عالمية.