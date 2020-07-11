جثث متعفنة "تُركت لتأكلها الفئران"، صدمة في فرنسا بعد إكتشاف آلاف الأجساد مهملة والحكومة تحقّق

قال المدعي العام في باريس إنَ السلطات الفرنسية ستحقق في مزاعم إهمال الجثث البشرية المُتبرَع بها لأغراض علمية، حتى تعفنت وأكلتها الفئران في المرافق البحثية الجامعية.

وأوضح تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية أمس، الخميس 9 جويلية 2020، أن الإدعاء العام الذي تولى المرحلة الأولية من التحقيق عقب نشر مجلة l’Express الفرنسية عن الفضيحة في نوفمبر، أحال تحقيقا في "إنتهاكات سلامة الجثث" إلى قضاة التحقيق.

وذكرت المجلة أنَّ بقايا أجساد آلاف البشر المُتبرَع بها لأغراض البحث العلمي أكتُشِفت في حالة شنيعة في مركز التبرع بالجثث البشرية التابع لجامعة ديكارت في باريس.

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وُجِدَت الجثث ملقاة في أنحاء المركز عارية ومقطعة الأطراف وبعض منها مُكدّس فوق الآخر، ورأس مقطوع ملقى على الأرض، وذلك حسبما ذكرت مجلة l’Express التي شبَّهت المشهد الذي صُوِّر في 2016، بالمقبرة الجماعية. وأصاب التآكل بعض أجزاء الجثث، بينما تغذت الفئران على البعض الآخر وسط أكياس قمامة تحتوي على أجزاء من اللحم البشري.

وقُدمَت ما يقارب 80 شكوى إلى الآن. ودفعت تلك الاكتشافات الحكومة الفرنسية إلى إصدار أمر بإغلاق المركز وتشكيل لجنة لإجراء تحقيق إداري في المسألة التي خلُصَت في جوان إلى أنَّ الجامعة مذنبة "بإرتكاب إنتهاكات أخلاقية خطيرة" في تعاملها مع مركز التبرع بالجثث البشرية.

كان المركز الذي أفتُتِح في عام 1953، الأكبر من نوعه في أوروبا، وحتى وقت إغلاقه كان يتلقى تبرعات بمئات الجثث كل عام.