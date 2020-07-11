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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تُطالب حكومة الوفاق بنزع سلاح المجموعات المسلحة

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين عناصر إجرامية، بينهم أفراد في جماعات مسلحة في منطقة (جنزور) بالعاصمة طرابلس، مشددة على ضرورة تحرك

حكومة الوفاق لإصلاح القطاع الأمني ونزع سلاح المجموعات المسلحة.


وأشارت البعثة - في بيان أوردته (بوابة وسط) الليبية - الى أن هذه الاشتباكات تسببت في ترويع السكان؛

وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدانت البعثة هذه الاشتباكات، ووصفتها بـ "الأعمال الطائشة التي تعرّض المدنيّين للخطر المباشر".

وشددت البعثة على ضرورة أن تتحرك حكومة الوفاق بسرعة نحو إصلاح فعّال للقطاع الأمني، بالتزامن مع نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح وإعادة دمج عناصرها.

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