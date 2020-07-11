أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الحكومة تعمل بزخم حتى تخفف من الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين اللبنانيين ودعم الأسر الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن التوافق مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الأساسية التي يجب تنفيذها، سيلعب دورا أساسيا في استعادة الثقة بلبنان بما يفتح أبوابا عدة لمشاريع استثمارية متعددة.
ونفى دياب- في تصريحات صحفية اليوم السبت خلال زيارة أجراها إلى مفتيالجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان بمقر دار الفتوى- صحة المعلومات المتداولة حول استقالة الحكومة أو بعض الوزراء بها، مشددًا على أن هذه الأنباء مفبركة ولا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الحكومي للأسر الأكثر احتياجا بلغ 140 ألف عائلة والحكومة تسعى لزيادة العدد ليصل إلى200 ألف عائلة بما يخدم أكثر من مليون ونصف المليون لبناني، فضلا عن الدعم والمساعدة التي تقدمها الدولة لقطاعي الصناعة والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن الحكومة قدمت مؤخرا مشروع قانون إلى مجلس النواب بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية لمساعدة المدارس على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب للعام الدراسي المقبل ومشاريع أخرى تُعنى بدعم الوضع الاجتماعي، لا سيما دعم "سلة السلع الغذائية الأساسية" والتي تضم 300 سلعة تمثل قرابة 90% من الاحتياجات اليومية للمواطن اللبناني بما يحافظ على القدرة الشرائية للبنانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء لبنان: استقالة الحكومة أنباء مفبركة ولا أساس لها من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.