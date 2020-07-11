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السعودية تُسجل 2994 إصابة جديدة و 30 وفاة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، تسجيل 30 حالة وفاة و2994 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة السعودية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 229,480 حالة،

فيما بلغ عدد الوفيات 2181 حالة وفاة، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.

 

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وأشارت الصحة السعودية إلى ارتفاع حالات التعافي من المرض إلى 165,396 حالة، وذلك بعد شفاء 2370 شخصًا من المرض

خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62903 والحالات الحرجة 2230 حالة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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