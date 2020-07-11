الخارجية الفلسطينية: إجلاء المواطنين العالقين بشيكاغو 28 يوليو المقبل

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسيير طائرة إلى ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، لإجلاء العالقين الفلسطينيين في 28 يوليو الجاري. يوليو الجاري.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت - إن فريق عملها المصغر، والفريق المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أفادا بأن "الطائرة ستسيّر في التاريخ المذكور لإجلاء العالقين من شيكاغو".

- إن فريق عملها المصغر، والفريق المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أفادا بأن "الطائرة ستسيّر في التاريخ المذكور لإجلاء العالقين من شيكاغو".

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