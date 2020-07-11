لليوم الخامس على التوالي.. بكين تُسجل صفر إصابات بكورونا

قالت لجنة الصحة المحلية في بلدية بكين، اليوم السبت، إن المدينة لم تسجل أي إصابات محلية مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وذلك لليوم الخامس على التوالي في العاصمة الصينية.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل حالة بدون أعراض، بينما لم يتم تسجيل أي حالات مشتبه في إصابتها بالمرض، في حين خرج 12 مريضا من المستشفيات بعد

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تماثلهم للشفاء يوم الجمعة في المدينة.

وخلال الفترة من 11 يونيو الماضي إلى 9 يوليو الجاري، سجلت المدينة ما مجموعه 335 حالة إصابة مؤكدة محلية، منها 251 تعود لأشخاص لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، و84 تعود لأشخاص خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء. وتخضع 22 حالة دون

أعراض للملاحظة الطبية حاليا، وفقا للجنة.

والأمر كذلك بالنسبة لمقاطعة هوبي وسط الصين، إذ أكدت السلطات أيضا أن المقاطعة لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة جديدة وحالات جديدة دون أعراض، أو حالات جديدة يشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19).



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.