العراق يُسجل 2734 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكدة تماثل 1699 حالة للشفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أنه تم فحص 10377 نموذج في المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للحالات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 671478. في المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للحالات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 671478. وتابعت أن مجموع الإصابات بلغ 75194، ومجموع حالات الشفاء 43079 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 3055 شخصا. ومجموع حالات الشفاء 43079 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 3055 شخصا. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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