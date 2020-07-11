روسيا تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن طائرات عسكرية قامت باعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان وعادت إلى قواعدها بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية.
وقالت إدارة الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه جرى اليوم رصدطائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية (RC-135) فوق بحر اليابان ووانطلقت طائرات (سوخوي-35S) و(ميج-31BM) لاعتراضها.
وأضاف البيان أنه في 11 يوليو اكتشف نظام مراقبة المجال الجوي الروسي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان هدفا جويايطير في اتجاه حدود الدولة للاتحاد الروسي، فانطلق الطيارون الروس لمرافقة الهدف، الذي تبين أنه طائرة استطلاع أمريكية، على مسافة آمنة، وعاد المقاتلون الروس إلى قواعدهم في المطار بعد أن قامت الطائرة الأمريكية بالدوران والابتعاد عن الحدود الروسية".
وأكدت الوزارة أن جميع الطلعات الجوية للقوات الروسية تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.
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