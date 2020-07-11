كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع متواصل في الإصابات اليومية بكورونا في العاصمة اليابانية طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الصحة اليابانية، اليوم السبت، 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تكافح العاصمة طوكيو للتعامل مع عودة زيادة حالات الإصابة، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأعلنت العاصمة اليابانية طوكيو، عن تسجيل أكثر من 200 إصابة لليوم الثالث على التوالي، ويأتي ذلك بعد أن سجلت رقما قياسيا بلغ 243 حالة يوم الجمعة.

وقد أصرت الحكومة اليابانية، في وقت سابق، رغم ارتفاع الإصابات على عدم وجود حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في العاصمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,453 مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,482 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.