وفاة الكوميدي الشعبي “لكريمي” في شمراكش

توفي الفنان الفكاهي الشهير الكريمي، اليوم السبت، متأثرا بحادثة سير خطيرة، وقعت بالطريق السريع الرابط بين مدينتي شيشاوة والصويرة، بعد اصطدام سيارة من نوع “بيكوب” بدراجة نارية.

وأكدت مصادر “اليوم 24” من مستشفى ابن طفيل، وفاة الكوميدي الشعبي الشهير محمد بلحجام الملقب بالكريمي، بعدما كان يرقد بقسم العناية المركزة في حالة حرجة بمستشفى إبن طفيل.

مصادر “اليوم 24” في شيشارة، أفادت حول الحادثة، أن الفكاهي الشعبي الشهير بلقب ”الكريمي”، كان على متن دراجته النارية، قبل أن يصطدم مع سيارة تسير في نفس الإتجاه مساء أمس الجمعة.

وأكدت نفس المصادر، أن الكريمي أصيب بجروحة على مستوى الرأس، استدعت نقله في حالة حرجة إلى المستشفى إبن طفيل بمراكش.