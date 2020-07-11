التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في 3 مديريات بصعدة

السبت 11 يوليه 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 11/تموز/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريات، الظاهر، حيدان، وشدا.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية