شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول باكستاني ينجو من محاولة اغتيال بوابل رصاص والان نبدء بالتفاصيل

نجا عضو مجلس الشيوخ الباكستاني القيادي في حزب "بلوشستان الوطني" السيناتور منظور أحمد كاكر من محاولة اغتيال تعرض لها في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان اليوم أن مسلحين مجهولين وضعوا كميناً على الطريق المؤدي إلى المطار في مدينة كويتا، وأطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة "كاكر" في محاولة لاغتياله، لكنه نجا ولم يتعرض هو ولا مرافقيه لأي أذى.

وأضافت أن سيارته تعرضت لأعيرة نارية، وأن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، مشيرة إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم ونفذت عملية تمشيط مكثفة وبدأت بإجراءات التحقيق في الحادث للتعرف على الجناة، مبينة أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.