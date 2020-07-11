شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 463 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19". وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 5827 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وهي 829 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.